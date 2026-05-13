アーセナルに所属するデンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴールが、同代表を引退することを明らかにした。現在32歳のノアゴールはハンブルガーSVやブレンビー、フィオレンティーナ、ブレントフォードを経て、2025年夏にアーセナルに加入。中盤の控えとして公式戦19試合に出場しているが、プレミアリーグでは今季先発出場はなく、わずか6試合の出場にとどまっている。そんなノアゴールは2020年9月にデンマーク代表デビュー