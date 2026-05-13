ベティスを率いるマヌエル・ペジェグリーニ監督が、来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を手にした喜びを口にした。12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。5位ベティスは12日に行われたラ・リーガ第36節で残留を争う14位エルチェと対戦。9分にクチョ・エルナンデスが先制点を決めると、41分に同点弾を許したが、49分から数的有利に立った展開となった後、68分にパブロ・フォルナルスが勝ち越しゴールを挙げ、2−1