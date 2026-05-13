スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。絶対エースのヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）、代表通算75キャップを誇るヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）、三笘薫の同僚であるヤシン・アヤリ（ブライトン）らが順当に選出された。一方で、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』によると、現地番組『TV４』の解説者であるヨン・グイデッティ