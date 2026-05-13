日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Xにて、志尊淳が撮影した京本大我（SixTONES）のアップショットが公開された。 【写真】志尊淳が激写した京本大我の“きゅるきゅるお目目”ドアップ／京本＆志尊のジェンガ対決 ■京本が「一緒にジェンガやろーぜ！」と呼びかけるようにニッコリ ドラマで志尊はキム・ミンソク／青木照役を、京本は医師・山城拓人役を演じている。 公開された写真は京本の