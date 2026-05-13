【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑が出演する、韓国のスキンケアブランド“numbuzin（ナンバーズイン）”初となるTVCM『numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク』篇が、5月14日より全国にて順次放映開始となる。このたび、撮影エピソードとインタビューが公開された。 ■道枝駿佑がシートマスクから“ひょっこり”現れる 本CMは、真っ白で清潔感溢れる空