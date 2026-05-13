バルサから最多9人、ソシエダから7人がリスト入りスペインサッカー連盟が5月12日、今夏にアメリカ、メキシコ、カナダで共催されるワールドカップに向けた予備登録メンバー55名をFIFAに提出した。スペイン紙「as」が報じている。2024年の欧州選手権（EURO）を制した際の「中核メンバーがこの予備リストを支配している」と伝えられ、バルセロナからは最多となる9名が名を連ねた。最終的な登録メンバー26名は5月25日に発表される予