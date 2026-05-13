Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ソファに深く腰をかけたまま、手元の杖をさっと一振り。プロジェクターに映像が映し出されてもう一振りで再生が始まる。立ち上がることも、リモコンを探すことも必要ない-。そんな夜の過ごし方が「カイミラの魔法の杖リモコン」を使って実現します。このガジェットは、映画好きの自分にとって「ちょうどいい魔法」で