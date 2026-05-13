エスビー食品 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.2％増の107億円になり、27年3月期も前期比1.6％増の109億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を48円→50円(前の期は1→2の株式分割前で80円)に増額し、今期も前期比10円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4