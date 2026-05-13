中日本鋳工 [名証Ｍ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は3700万円の赤字(前の期は3億3000万円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の5400万円の赤字を上回って着地。27年3月期は7000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は700万円の赤字(前年同期は2億4700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益