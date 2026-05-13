いすゞ自動車 [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比3.7％減の1348億円になったが、27年3月期は前期比18.6％増の1600億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の94円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比21.8％減の136億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.8％→3.2％に