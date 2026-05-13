ビー・エム・エル [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.5％増の110億円に伸びたが、27年3月期は前期比0.1％減の110億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を120円→125円(前の期は120円)に増額し、今期も125円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の13.8億円に減り、売上営業利益率は前