日本甜菜製糖 [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比32.6％減の7.5億円に落ち込んだが、従来予想の3億円を上回って着地。27年3月期は前期比2.4倍の18億円に急拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比100円増の260円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.7％減の11.9億円に減り、売上営業利益率は前年