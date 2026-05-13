第一工業製薬 [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比80.8％増の103億円に拡大し、27年3月期も前期比6.1％増の110億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比83.4％増の34.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.2％→13.4％に急改善した。 株探ニ