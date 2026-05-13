植木組 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.3％増の38.1億円に伸びたが、27年3月期は前期比14.8％減の32.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円減の110円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の11.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の7.1％→6.8％に悪化した。 株探ニュ&