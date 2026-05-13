日本石油輸送 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.2％増の21.4億円に伸び、従来予想の20億円を上回って着地。3期ぶりに過去最高益を更新した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当120円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.8％減の6.2億円となり、