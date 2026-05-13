極東開発工業 [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比37.6％増の94.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.6％減の79億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円減の120円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.5％増の33億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.5％→6.7％とほぼ横ばいだった。