Image: Nothing Nothingが昨年リリースした、ブランド初となるオープン型イヤホンNothing Ear (open)。新色「ブルー」が、アメリカやイギリスなど海外市場で発売されました。現時点（5/13）では、日本のNothingサイトではまだ販売なし。ただ、サイトに画像が表示されているので、近日中にやってきそうな気配も…。涼しげな水色Nothing Ear (open)の新色はTHE・水色。Nothing Phone (4a)のブ