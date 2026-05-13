八村塁が所属するレイカーズは11日（日本時間12日）、サンダーとのカンファレンス準決勝第4戦に臨んだが、110－115で敗戦。この結果、4連敗のスイープを喫して今季の戦いを終えた。八村は今オフにフリーエージェント（FA）となるが、今プレーオフでの活躍もあり、チームは残留を要請する見込みとなっている。 ■3P成功率は歴代1位 今回のプレーオフで目覚ましい活躍を