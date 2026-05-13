「リラックマ」のコラボルームなどを展開する「ホテル マホロバ・マインズ三浦」に「リラックマ アフタヌーンティー」が登場！スイーツのデザインはもちろん、アフタヌーンティースタンドや食器も「リラックマ」になった、かわいいアフタヌーンティーセットです☆ ホテル マホロバ・マインズ三浦「リラックマ アフタヌーンティー」 ※イメージは実際とは異なる場合があります 料金：1人 6,600円（税・サ込）※コー