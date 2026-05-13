＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館 【映像】背後を取られるも“驚異”の「一本背負い」で大逆転体重160キロを超える巨漢力士が、土俵際で背後を取られる絶体絶命のピンチを迎えるも、次の瞬間、誰もが予想だにしない“大技”を繰り出して大逆転を演じて見せた。衝撃の光景に館内は騒然。「変形一本背負い」「すごいの出た」「そうきたか」と驚きの声が殺到した。三段目十一枚目・家の島（山響）が三段