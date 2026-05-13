阪神の秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー、３５）が１３日、富山市内の「富山県立高志支援学校」を日本海Ｌ・富山の選手たちと訪問し、阪神が今年から始動させた野球振興イベント「トライアルベースボール」の活動を行った。キャッチボールやバットスイングの実演などで、子供たちと交流。質問コーナーでは「最高球速は何キロですか？」と聞かれ、「めちゃくちゃ体でかいでしょ。でも、スピードはあんまり速くなくて…」