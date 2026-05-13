こしに乗って大仏殿に向かう橋村公英大僧正＝13日午前、奈良市の東大寺奈良市の東大寺で13日、第225世別当（住職）と華厳宗管長に橋村公英大僧正（69）が就任したことを披露する晋山式が開かれた。橋村別当は2期目となる。だいだい色の法衣と金色のけさに身を包んだ橋村別当はこしに乗り、南大門から移動。中門を抜けて降り、堂々とした足取りで大仏殿に入った。本尊の盧舎那仏の前で営まれた法要では奉告文を朗読。各地の戦