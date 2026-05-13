AKB48の公式Xが更新されました。【映像】「本人がログインできない状況」AKB48公式が発表「【注意喚起】メンバー公式Xアカウントにつきまして現在、水島美結の公式Xアカウントにおきまして、不正アクセスの可能性が確認されており、本人がログインできない状況が続いております。現在、アカウントの復旧対応を進めておりますが、当該アカウントより発信された不審な投稿・DM・外部リンク、またフォロー中の不審なアカウント等に