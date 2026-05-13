● ドジャース 2 − 6 ジャイアンツ ○＜現地時間5月12日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」でフル出場。7号ソロを含むマルチ安打をマークしたが、チームは投打が噛み合わず今季2度目となる4連敗を喫した。先発登板した山本由伸投手（27）は7回途中5失点で3敗目（3勝）。1試合3被弾は自己ワーストとなった。大谷は相手の先発右腕・