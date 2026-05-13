女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。会場の裏側を伝えた2012年ロンドン五輪銅メダリストの木村沙織さんの投稿には、ファンから様々な反響が上がっている。今年度は2028年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かるアジア選手権など、3つの国際大会が予定されている。会見には、2季目に入ったフェルハト・アクバシュ監督に加え、キャプテンの石