岡山湯郷ベル提供 女子サッカー・なでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは13日、岡山湯郷ベルU-18のMF井上穂乃香選手をなでしこリーグでの試合出場が可能となるトップチーム登録（2種登録）にすると発表しました。 井上選手は岡山県鏡野町出身の17歳で、冷静なボールさばきが持ち味のボランチです。 井上選手は「いつも支えてくれる家族やチームの方々に感謝の気持ちを持ち、日々成長し