1988年に公開されたジョン・カーペンター監督のSF映画『ゼイリブ』は「街の広告やテレビで流れる映像はすべて、人間を支配するエイリアンによる洗脳信号だった」という設定で、主人公がサングラスをかけると広告やポスターがすべて「OBEY(従え)」「STAY ASLEEP(眠っていろ)」といったメッセージに見えるというシーンが有名です。インターネット上に多くある広告を『ゼイリブ』風に置き換えてしまうChromiumブラウザ向けの広告ブロ