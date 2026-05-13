第79回カンヌ国際映画祭が、フランス時間5月12日に開幕。オープニングセレモニーのレッドカーペットに16日にコンペティション部門での公式上映を控える『箱の中の羊』（インターナショナルタイトル：Sheep in the Box）から、是枝裕和監督が参加し、「コレ・エダー」の呼びかけに笑顔で応えた。【写真】是枝裕和監督が着用したショーメの1点物「アンヴォル」ブローチ各国の映画監督や俳優、セレブたちが豪華絢爛な衣装を身にま