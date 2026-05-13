◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち）＝雷＝がまさかの連敗発進。幕下・若雅（二子山）にかち上げを食らうと押し合いに敗れ、押し出された。「顔を張られて気迫負けしてしまった」と反省した。鳴り物入りで入門も初勝利を挙げられない。「今日は負けられないと思っていたので悔しい」。特に相手は神奈川・向の岡工高の同級生。「高校時代は仲良くて高め合