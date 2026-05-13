中国の王毅外相がアメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのダール副首相と電話会談し、混乱が続いているホルムズ海峡の問題の解決に向け役割を果たすことに期待を示しました。中国外務省によりますと電話会談は12日夜に行われました。会談でダール副首相は中国について「パキスタンによる対話促進の取り組みを支持している」として謝意を示しました。そのうえで、「地域の平和と安定を維持するため、ともに積極的な役割を果た