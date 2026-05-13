台風や大雨の季節を前に、きょう（13日）国や関東各県の自治体などでは、水害時の避難につながる情報をいち早く、住民に伝えるための訓練が行われています。「確認します！」「氾濫危険水位超過！」こちらは東京都庁の「防災対策室」です。行われているのは洪水に備えた情報伝達の訓練で、毎年、台風や大雨の季節を前に実際の水害発生時を想定して実施されています。気象庁や河川の管理事務所などからの水位の情報をとりまとめ、自