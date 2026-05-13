■MLBドジャース2ー6ジャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数2安打1本塁打。12試合ぶりの7号を放った。先発・山本由伸（27）はメジャー初の3被弾で7回途中5失点、今季3敗目となった。前日12日は今季3度目の野外でのフリー打撃を行ったが、5打数無安打で2試合連続でノーヒット、51打席ノーアーチとなった。ジャイアンツの先発