8月8日から11日までの4日間、茨城・国営ひたち海浜公園で開催される『LuckyFes'26』の最終出演アーティスト10組が発表された。【画像】豪華！『LuckyFes'26』全出演アーティスト114組今回発表されたのは、石井竜也、神はサイコロを振らない、黒夢、湘南乃風、TUBE、Penthouse、ミーマイナー、名誉伝説、METALVERSE、浪漫派マシュマロ。これにより、4日間4ステージで合計114組が出演することが決定した。DAY1にはTUBE、名誉伝