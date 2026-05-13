不正会計問題が発覚した「ニデック」で、今度は品質管理をめぐり不適切な行為の疑いが浮上しました。ニデックはきょう対応を説明します。ニデックによりますと、一部の製品で、取引先の了承を得ずに製造工程や設計を変更した疑いがあるということです。去年、不正会計問題を受けて設置された「再生委員会」のもとで、社内の品質を総点検した結果、判明しました。現時点で、製品の機能や安全性への影響は確認されていないとしていま