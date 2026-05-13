小泉防衛大臣は13日、ホルムズ海峡をめぐる有志国の国防大臣会合に出席し、多国籍の軍事ミッション派遣には「アメリカとイランの停戦合意、イランとの意思疎通などが必要だ」と強調しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保に向けて、イギリスとフランスが主催する国防大臣の会合が日本時間の13日にオンラインで開かれ、日本から小泉防衛大臣が出席しました。小泉大臣は、ホルムズ海峡への多国籍の軍事ミッション派遣に幅広い支持を