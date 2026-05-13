ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を受賞した。2024年6月度以来4度目。全26試合に出場し打率・292、6本塁打、19打点。長打率・562、出塁率・425がリーグトップで、打点数もトップタイだった。「WBCから調子が上がらずに僕自身も不安でしたし、ファンの皆さんも不安だったと思うので。スタートとしては良かったのかなと思います」と振り返った。