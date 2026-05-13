LiberNovoが、電動ワークチェア「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル「LiberNovo Omni Pro」を含む3製品を発表した。あわせて先行予約の受付を開始している。 【画像あり】快適なランバーサポート いずれの新型モデルも6月下旬の発売を予定。先行予約の期間は5月13日11時から、6月17日10時59分までとなる。 「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデルとして「LiberNovo Omni Pro」「LiberNov