VIBYが、2ndデジタルシングル「HANAMARU」を本日5月13日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】VIBY、春の季節感が漂う「HANAMARU」MV） 本楽曲は、うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に“自分自身に、はなまるをあげてほしい”という想いが込められた、VIBYの等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソングとなっている。 MVは、春の季節感が漂うヨー