香川県立中央病院は、今月（5月）11日、研修医の活動などを情報発信している公式Facebookアカウントが第三者に乗っ取られ、アカウント名と投稿の一部が改ざんされたと発表しました。 香川県立中央病院によりますと、今月11日午後5時ごろ、公式Facebook「香川県立中央病院卒後臨床研修センター」のアカウント名が「株式投資・分析室」に変更され、株に関する不審な投稿が1件追加されているのが見つかりました。また管理画面