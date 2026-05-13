警察や消防によりますときょう午前11時半ごろ、山形県中山町小塩の国道458号で貨物自動車が道路から外れ標識と衝突しました。 【画像】車が衝突し標識が傾く 通行人から「交通事故で意識のない人がいる」と１１９番通報があったということです。 この事故で６０代の運転手が意識不明の重体で病院に搬送されています。貨物自動車に同乗者はおらず、他にけが人は確認されていません。 警察が事故の詳細について調べを進めていま