EQTは、価格.comなどを運営するカカクコムの上場廃止を目的に、TOB（株式公開買付）を実施すると発表した。 EQTのリリースより 投資ファンドEQTとKamgras 1 EQTは、スウェーデンに本社を置く投資機関。日本ではこれまでにベネッセホールディングスやHR Brainなどの投資実績をもつ。今回のカカクコム買収を直接実行する公開買付者は、EQT傘下のKamgras 1。今回の公開買付けのために設立された買収目