◆米大リーグドジャース２―６ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号本塁打を放つなど４打数２安打１打点の活躍を見せたが、チームは今季最悪タイとなる４連敗を喫した。先発の山本由伸投手（２７）は７回途中で今季ワースト