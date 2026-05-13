◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは先発の山本由伸投手が7回途中5失点。打線は大谷翔平選手に53打席ぶりの1発が飛び出しましたが2得点に終わり、今季2度目となる4連敗を喫しました。先発は今季8度目のマウンドに上がった山本由伸投手。課題だった初回を三者凡退に抑える立ち上がりを披露すると、直後にウィル・スミス選手の犠牲フライで1点の援護を受けます。3回には山本投手がジャ