Ｊ１清水は１３日、アウェー岡山戦（１７日）に向け、三保グラウンドで調整を行った。６月１３日開催の「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」のＪ１ＷＥＳＴメンバーに選出されたブラジル出身のＭＦマテウス・ブエノ（２７）は、中間発表で候補入りしていたこともあり、「そのまま決まるだろうなと思っていました」と笑みを浮かべた。昨季加入から、自身のプレー精度や安定感に磨きをかけることを重視してきた背番号１０。２