３、４月の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が１３日発表され、パ・リーグの投手部門は西武の平良海馬投手、打者部門はソフトバンクの近藤健介外野手が受賞した。平良投手はプロ９年目で初受賞、近藤選手は昨年６月以来、４度目の受賞。今季から先発に転向した平良投手は５試合の先発登板で２勝０敗、３７イニングを投げて、リーグトップの防御率０．４９、リーグ２位の３６奪三振を記録した。近藤選手は全２６試合に先発出場。リー