◇ナ・リーグドジャース2−6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放つなど2安打1打点だったが、チームは先発した山本由伸投手（27）が7回途中、今季ワーストの5失点で4連敗を喫した。大谷は初回の第1打席で相手先発・ハウザーの低めチェンジアップを捉えて