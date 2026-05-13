タレントのほしのあきが、１３日までにＳＮＳを更新。最新姿を公開した。インスタグラムに「チラッと肩見せトップスリボンは取り外し出来るようになってたよ」とつづり、白いドットのトップス姿で美しいデコルテを披露したほしの。黒のショートパンツで美脚も強調し、４９歳と思えぬ若々しさが話題となっている。この投稿にフォロワーからは「ずーっとかわいいあきちゃん」「肩まで素敵です」などのコメントが寄せられてい