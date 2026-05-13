◇ナ・リーグドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回1/3を6安打、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。課題の初回は乗り切った。この試合まで登板した7試合のうち3試合で初回に失点。全16失点のうち、6点を初回に失っていたが、この日は落ち着いたマウンドさばきでリズムをつかんだ。先頭の李政厚（イ・ジ