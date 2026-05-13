体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねたＮＨＫ杯（１４〜１７日、東京体育館）に向けた会見が５月１３日、大会会場で行われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、「跳馬では半分増やして２回ひねりを５年ぶりに復活させます。４種目の中