ＤｅＮＡ戦を数多く放送するテレビ神奈川（ＴＶＫ）の１３日の番組表が「泣ける」と多くの反響を集めている。この日は、横浜スタジアムで行われる中日戦が放送されるのだが、番組表にはこのような記載がなされている。祐大今までありがとう大きな感謝を込めて君の背中押す▽交流戦はお互い笑顔で▽君のおかげで今のベイがあるこれを縦読み（Ｌ字読み）すると「祐大のおかげ」となる。このフレーズはエースの東克樹